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Жодної хмаринки на небі: наскільки прогріється Київ цими днями

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Дівчина
Дівчина. Фото ТиКиїв

Літо ще не збирається покидати Україну

На початку тижня столицю накрили хмари, але вони не принесли дощів. Найближчими днями у місті пануватиме сонце та підвищена температура повітря.

Упродовж 5-7 вересня денні показники термометрів покажуть від +27 до 28 градусів. Вночі ж вони опустяться до +18…19 градусів, як повідомили на сайті Sinoptik.

Похмура погода у четвер, 5 вересня, буде триматись у місті не весь день. Синоптики прогнозують прояснення на небі ближче до вечора. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, а вночі воно охолонуло до +19 градусів. Протягом доби сила вітру коливатиметься від тихих 1 м/с до легких 2 м/с.

Наступного дня, 6 вересня, очікується ясна погода. Вдень температура складатиме +28 градусів, а вночі — +18 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — легкі 2 м/с.

Така ж сама синоптична ситуація передбачається й у суботу, 7 вересня, — протягом доби у місті утримається безхмарне небо. Температура у денний час зафіксується біля +27 градусів, а вночі — біля +18 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються на початку другої половини доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінився клімат в регіонах України.

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#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві