Як Києву уникнути колапсу від повітряних тривог: військовий експерт дав пораду

Диференціація сирен могла б вирішити проблему, каже Владислав Селезньов

Питання градацій сигналів повітряних тривог у Києві та області залежно від небезпеки залишатиметься актуальним ще довгий час з огляду на кілька причин, але можливості запустити оновлену систему сповіщення потенційно існують.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Повітряні тривоги "по-розумному" і без колапсів: чи можливо запровадити на Київщині "зони небезпеки".

Він нагадав, що росіяни не відмовляються від тактики ракетного та дронового терору, і це ускладнює життя громадян, коли внаслідок оголошення повітряної тривоги зупиняється весь громадський транспорт.

— Дрон може десь літати на півночі Київщини в районі Чорнобильської АЕС, а звичне життя блокується на півдні — в районі Обухова (відстань близько 150 км. — Ред.) або в Білій Церкві (180 км. — Ред.). Звісно, варто диференціювати сирени. Наприклад, якщо в Росії злітає літак МіГ-31, який є носієм "Кинджалів", то, звісно, всі мають виконувати певний алгоритм дій і переміщатися в укриття, — пояснює військовий експерт.

У разі ж, коли йдеться про ударні дрони, які переміщуються у нашому повітряному просторі зі швидкістю до 200 км/годину, то очевидно, що краще використовувати варіанти розподілу областей на окремі райони, у яких слід дотримуватися безпекових правил під час тривоги. А інші — мають жити звичним життям. Інакше весь цей час ми буквально будемо проводити в укриттях, — додає Владислав Селезньов.

Нагадаємо, 9-годинна повітряна тривога у Києві 5 вересня спровокувала транспортний колапс, викликала затори і кілометрові черги на дорогах.