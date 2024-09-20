Как Киеву избежать коллапса от воздушных тревог: военный эксперт дал совет

Дифференциация сирен могла бы решить проблему, говорит Владислав Селезнев.

Вопрос градаций сигналов воздушных тревог в Киеве и области в зависимости от опасности будет оставаться актуальным еще долгое время, учитывая несколько причин, но возможности запустить обновленную систему оповещения потенциально существуют.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Воздушные тревоги "по-умному" и без коллапсов: возможно ли ввести на Киевщине "зоны опасности".

Он напомнил, что россияне не отказываются от тактики ракетного и дронового террора, и это усложняет жизнь граждан, когда в результате объявления воздушной тревоги останавливается весь общественный транспорт.

— Дрон может где-то летать на севере Киевщины в районе Чернобыльской АЭС, а привычная жизнь блокируется на юге — в районе Обухова (расстояние около 150 км. — Ред.) или в Белой Церкви (180 км. — Ред.). Конечно, следует дифференцировать сирены. К примеру, если в России взлетает самолет МиГ-31, который является носителем "Кинжалов", то, конечно, все должны выполнять определенный алгоритм действий и перемещаться в укрытие, — объясняет военный эксперт.

В случае же, когда речь идет об ударных дронах, которые перемещаются со скоростью до 200 км/ч, очевидно, что лучше использовать варианты распределения областей на отдельные районы, в которых следует соблюдать правила безопасности во время тревоги. А другие должны жить привычной жизнью. Иначе все это время мы буквально будем проводить в укрытиях, — добавляет Владислав Селезнев.

Напомним, 9-часовая воздушная тревога в Киеве 5 сентября спровоцировала транспортный коллапс, вызвала пробки и километровые очереди на дорогах.