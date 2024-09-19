З бронею від мобілізації та зарплатою від 50 тисяч: ТОП-3 цікавих вакансій

Деякі компанії готові брати людей навіть без досвіду роботи

В Україні стрімко зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації та конкурентною зарплатою. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше подібних вакансій.

Наприклад, вже зараз можна знайти вакансії для водіїв із зарплатою близько 80 тисяч гривень. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Редакція "Телеграфу" зібрала для своїх читачів три цікаві вакансії, які пропонують претендентам не лише гідні умови праці, зарплату від 50 000 гривень, а й можливість бронювання від мобілізації.

На сьогоднішній день в Україні фіксується рекордна кількість вакансій від початку повномасштабної війни. Про це повідомляється на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Лише у серпні поточного року роботодавці розмістили на сайті 115 482 вакансії. Наприклад, у 2023 році цей показник був значно нижчим, а у 2022 році навіть не дотягував до 60 000 вакансій.

Це свідчить про те, що ринок праці в Україні поступово відновлюється. Роботодавці зацікавлені у відповідальних співробітниках та готові пропонувати все більше привабливих вакансій.

Вакансії із бронею

Водій евакуатора

У столиці компанія "Express-T", яка є провідним провайдером послуг із транспортування вантажів на території України та за кордоном, шукає водія евакуатора.

Фахівцю обіцяють броню від мобілізації та зарплату від 50 до 75 тисяч гривень на місяць. Обов’язковою умовою є наявність у кандидата прав категорії "С" та "С1".

Від кандидата також вимагається відповідальність, уважність, пунктуальність та вміння працювати у команді.

Працевлаштування офіційне зі сплатою всіх податків. Графік роботи — гнучкий за домовленістю. За потребою кандидату готові надати житло.

У компанії готові розглянути кандидатів без досвіду роботи та освіти, але з бажанням працювати та розвиватися. "Забезпечуємо конкурентну заробітну плату, можливість професійного зростання та дружню атмосферу в колективі", — йдеться у повідомленні.

До обов’язків кандидата входитиме перевезення автомобілів за вказаним маршрутом, виконання завдань та неухильне дотримання правил дорожнього руху.

Керівник СТО

У Львові логістична компанія "RS-Time", яка надає послуги внутрішніх та міжнародних вантажних перевезень, шукає в свою команду керівника СТО.

Кандидату обіцяють броню від мобілізації та зарплату від 60 до 120 тисяч гривень на місяць. Обов’язковою умовою є досвід роботи на посаді керівника СТО TIR від 2-х років.

Також здобувач обов’язково повинен знати технічні аспекти та процеси в автомобільній галузі, вміти керувати командою та організовувати робочий процес, а також взаємодіяти з фінансовим відділом.

До обов’язків кандидата входитимуть такі пункти:

Роботодавець зі свого боку обіцяє конкурентну заробітну плату, можливості для професійного зростання та розвитку кар’єри.

Співробітникам гарантують броню від мобілізації та офіційне працевлаштування.

Водій-далекобійник, міжнародник

У Луцьку ТОВ "Форсаж 2016" готове прийняти на роботу водія-дальнобійника для здійснення міжнародних рейсів.

Обов’язковою умовою є досвід роботи від одного року, наявність прав категорії "СЕ", візи або біометричного паспорта та картки водія (чіп). Також у претендента повинні бути відсутні шкідливі звички.

Водієві обіцяють броню від мобілізації та зарплату від 60 до 70 тисяч гривень на місяць. Також роботодавець гарантує прозорість у нарахуванні заробітної плати, своєчасні виплати та повагу до роботи водія.

До обов’язків кандидата входитиме:

Тривалість рейсу може бути від 10 днів.

Водій їздитиме за маршрутом "Україна — Польща — Україна" або в інші країни Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві шукають персонального водія для керівника великої компанії. Зарплата — 60 000 гривень, є можливість бронювання, та й вимог чимало.