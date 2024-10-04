Частини дрону впали на балкон: як виглядає київська квартира після нічної атаки (відео)
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На щастя, ніхто з людей не постраждав
Під час нічної ворожої атаки 4 жовтня на Київ у Дарницькому районі столиці через падіння уламків ворожого дрону сталася пожежа. Як виявилося, частини БпЛА потрапили на балкон квартири, яка розташована на 8 поверсі.
На місці події наразі продовжують розбирати завали. Як зараз виглядає постраждала квартира, показали журналісти "Київ 24".
Внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона у Дарницькому районі Києва почалася пожежа. Як виявилось, частини БпЛА впали на балкон квартири, розташованої на 8 поверсі шістнадцятиповерхового будинку.
Завдяки щасливому випадку ніхто з людей не постраждав.
На місце події оперативно прибули усі екстрені служби столиці, а рятувальники швидко ліквідували спалах та не дали вогню поширитися.
Внаслідок події у квартирі вилетіли вікна, а також був частково зруйнований сам балкон. Підлога в кімнатах була вкрита уламками битого скла, а меблі розлетілися на всі боки.
Наразі на місці продовжують працювати комунальники, які вивозять сміття та розбирають завали.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 3 жовтня російська армія також атакувала Київ безпілотниками. Окупанти різними за кількістю груп БпЛА намагалися вдарити по столиці.
Однак завдяки ППО, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та вразили у повітряному просторі навколо та над Києвом близько півтора десятка ударних безпілотників.