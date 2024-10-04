Части дрона упали на балкон: как выглядит киевская квартира после ночной атаки (видео)

К счастью, никто из людей не пострадал

Во время ночной вражеской атаки 4 октября на Киев в Дарницком районе столицы из-за падения обломков вражеского дрона произошел пожар. Как оказалось, части БпЛА попали на балкон квартиры, расположенной на 8 этаже.

На месте происшествия продолжают работать городские службы, сотрудники которых разбирают завалы. Как сейчас выглядит пострадавшая квартира показали журналисты "Киев 24".

В результате падения обломков сбитого вражеского дрона в Дарницком районе Киева начался пожар. Как оказалось, части БпЛА упали на балкон квартиры, расположенной на 8 этаже шестнадцатиэтажного дома.

По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы, а спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не дали ему распространиться.

В результате произошедшего в квартире вылетели окна, а также был частично разрушен сам балкон. Пол в комнатах был усеян осколками битого стекла, а мебель разлетелась по сторонам.

Сейчас на месте продолжают работать коммунальщики, которые вывозят мусор и разбирают завалы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 3 октября российская армия также атаковала Киев беспилотниками. Оккупанты разными по количеству группами БпЛА пытались ударить по столице.

Однако благодаря ПВО, ни один из российских дронов своей цели не достиг. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.