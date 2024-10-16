У Києві погіршується якість повітря: жителям яких районів приготуватись (карта)
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Найвищий показник — 88.
У Києві знову погіршився стан повітря. Про це свідчать останні дані моніторингу.
Станом на 16 жовтня 2024 року о 9:00 у більшості районів столиці зафіксовано помірний рівень забруднення. Останні дані опубліковано на сайті Saveecobot.
Наслідки для населення
Ця ситуація може викликати певний дискомфорт при диханні у чутливих груп населення. Киянам потрібно слідкувати за своїм самопочуттям, та поки рекомендацій щодо обмеження тривалого перебування на відкритому повітрі від міської влади немає.
Згідно з даними, наданими PurpleAir, індекс якості атмосферного повітря (AQI) для дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5 у деяких районах Києва досягає позначки 88. Цей показник розраховано за методикою NowCast (US EPA), яка враховує концентрацію головного забрудника повітря – частинок PM2.5.
Варто зазначити, що ситуація з якістю повітря у столиці неоднорідна. У багатьох районах рівень забруднення залишається в межах норми, проте на окремих вулицях спостерігається підвищення концентрації шкідливих речовин. Зокрема, на вулиці Миколи Шепелєва, 10 зафіксовано AQI на рівні 88, що відповідає помірному забрудненню.
Дрібнодисперсний пил фракції PM2.5 вважається одним з найнебезпечніших забрудників повітря через його здатність проникати глибоко в дихальні шляхи та кровоносну систему. Навіть короткочасний вплив підвищених концентрацій PM2.5 може призвести до подразнення очей, носа, горла та легень.
Для чутливих груп населення, до яких належать люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, діти, вагітні жінки та люди похилого віку, поточний рівень забруднення може спричинити незначний дискомфорт при диханні.
Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що у Дніпрі погіршилася якість повітря. Втім, проблема спостерігається не лише там.