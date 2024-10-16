У Києві погіршується якість повітря: жителям яких районів приготуватись (карта)

Найвищий показник — 88.

У Києві знову погіршився стан повітря. Про це свідчать останні дані моніторингу.

Станом на 16 жовтня 2024 року о 9:00 у більшості районів столиці зафіксовано помірний рівень забруднення. Останні дані опубліковано на сайті Saveecobot.

Наслідки для населення

Ця ситуація може викликати певний дискомфорт при диханні у чутливих груп населення. Киянам потрібно слідкувати за своїм самопочуттям, та поки рекомендацій щодо обмеження тривалого перебування на відкритому повітрі від міської влади немає.

Згідно з даними, наданими PurpleAir, індекс якості атмосферного повітря (AQI) для дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5 у деяких районах Києва досягає позначки 88. Цей показник розраховано за методикою NowCast (US EPA), яка враховує концентрацію головного забрудника повітря – частинок PM2.5.

Варто зазначити, що ситуація з якістю повітря у столиці неоднорідна. У багатьох районах рівень забруднення залишається в межах норми, проте на окремих вулицях спостерігається підвищення концентрації шкідливих речовин. Зокрема, на вулиці Миколи Шепелєва, 10 зафіксовано AQI на рівні 88, що відповідає помірному забрудненню.

Якість повітря у Києві 16 жовтня

Дрібнодисперсний пил фракції PM2.5 вважається одним з найнебезпечніших забрудників повітря через його здатність проникати глибоко в дихальні шляхи та кровоносну систему. Навіть короткочасний вплив підвищених концентрацій PM2.5 може призвести до подразнення очей, носа, горла та легень.

Для чутливих груп населення, до яких належать люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, діти, вагітні жінки та люди похилого віку, поточний рівень забруднення може спричинити незначний дискомфорт при диханні.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що у Дніпрі погіршилася якість повітря. Втім, проблема спостерігається не лише там.