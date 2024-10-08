У Дніпрі погіршилася якість повітря: проблема спостерігається не лише там

Що відбувається з якістю повітря в Україні

Жителі Дніпра повідомили про погіршення якості повітря. Тим часом сервіси моніторингу якості повітря повідомляють, що така ситуація спостерігається не тільки в Дніпрі.

Інформацією поділився telegram-канал "Ху**ий Дніпро". Як підтвердження своїх слів, там оприлюднили скріншот із даними ресурсу accuweather.

"У повітрі зареєстровано перевищення вмісту таких небезпечних речовин, як дрібнодисперсні частинки РМ 2.5 та РМ 10, діоксид азоту", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що користувачі мережі не скаржилися на проблеми з повітрям, проте не виключили, що проблеми можуть походити від місцевих заводів.

За даними Accuweather, дуже сумний стан повітря також спостерігається у Кривому Розі та Запоріжжі, хоча там ситуація дещо краща.

Цікава ситуація також спостерігається в Житомирській області, де моніторингові ресурси фіксують надзвичайно високі показники забруднювачів.

Наприклад, сервіс waqi повідомляє, що щось явно недобре твориться в Радомишлі.

Ситуація не схожа на збій у системі, оскільки сервіс saveecobot теж сигналізує про великі проблеми з повітрям.

Як повідомлялося раніше, частина українських областей наприкінці вересня накрила пилова буря. За ніч на машинах утворився значний наліт із пилу та бруду, а вдень люди скаржилися на якість повітря.