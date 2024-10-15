"Підприємства труять своїми викидами": жителі Києва скаржаться на якість повітря

Було зафіксовано перевищення викидів оксиду вуглецю в 15 разів

Кияни вимагають зупинити екоцид на Південній Борщагівці. Місцеві потерпають від діяльності підприємств, які забруднюють повітря.

Про це йдеться у петиції №13177 на сайті електронних звернень Київської міської ради. Як зазначає автор звернення, до таких підприємств належать Асфальтобетонний завод (АБЗ – 1), Полімін та інші.

Особливу увагу кияни звертають на підприємство ТОВ "АБЗ-1", що виготовляє асфальт, на вулиці Дев’ятого Травня, 49.

За словами автора, підприємства викидають оксид вуглецю, формальдегід та інші небезпечні сполуки, попри численні звернення громадян і результати перевірок Державної екологічної інспекції, які показали перевищення допустимих норм викидів оксиду вуглецю — у 15 разів. На накладену адміністративну відповідальність і вимогу призупинити діяльність до модернізації обладнання, завод продовжує працювати.

Петиції №13177

Крім того, мешканці Борщагівки та прилеглих до неї територій повідомляють про порушення санітарної зони, що робить виробництво асфальтобетону в цьому районі незаконним.

Як зазначається у петиції, площа викидів охоплює велику територію району: житлові будинки, 5 дитячих садків, 3 школи, дитячу і дорослу поліклініки.

У зв'язку з виявленням порушень санітарної зони та перевищення допустимих норм викидів шкідливих речовин, громадськість вимагає повторного проведення процедури Оцінки впливу на довкілля.

Район Південна Борщагівка

"В районі проживає велика кількість дітей! Це наше майбутнє. Ми хочемо, щоб діти були здорові. Війна триває, шахеди літають і мати під боком резервуари з бітумом – це дуже небезпечно. Повідомляємо про те, що мешканці району проти діяльності з виготовлення асфальтобетону від будь-якої компанії на території за адресою вул. 9 (Дев’ятого) Травня, 49. Ми готові на рішучі дії та фізичну зупинку підприємства, якщо це буде продовжуватись! Ми вимагаємо зупинити це шкідливе виробництво, йому не місце у столиці", — пояснює автор звернення.

Карта якості повітря в районі Південної Борщагівці

Раніше "Телеграф" писав, днями якість повітря у Києві знову погіршилася. У деяких районах столиці спостерігається підвищена концентрація зважених часток пилу.