Столиця знову задихається: у Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря (мапа)

Найвищий показник досяг індексу 122

У п’ятницю, 4 жовтня, в деяких районах Києва зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Так, шкідливий рівень для чутливих груп населення фіксується у Солом’янському районі по вул. Миколи Шепелєва та у Дарницькому в районі Харківського шосе.

Такі дані оприлюднено на мапі сайту SaveEcoBot. Помірний рівень забруднення також зафіксовано у Подільському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та інших районах міста.

"У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря. Радіаційний фон у нормі. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є перенесення запиленого повітря з району Каспію та диму від пожеж в екосистемах", — повідомили у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я людини можуть бути: дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Розгорнуті дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря за адресою: вулиця Миколи Шепелєва, 10 у місті Київ

Розгорнуті дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря за адресою: Харківське шосе, 7/1 у місті Київ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Київ знову заволокло димом, містянам радять закрити вікна. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області.