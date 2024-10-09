У столиці знову брудне повітря: в яких районах Києва краще не виходити на вулицю (мапа)

Найвищий показник досяг індексу 109

З самого ранку у середу, 9 жовтня, якість повітря у Києві знову погіршилася. У деяких районах столиці спостерігається підвищена концентрація зважених часток пилу.

Інформація про це з’явилася на сайті моніторингу якості повітря SaveEcoBot. Серед лідерів антирейтингу Солом’янський та Дарницький райони.

Також, як бачимо з мапи моніторингового сайту, бажає залишатися кращим повітря у Подільському, Дніпровському, Голосіївському та інших районах міста.

До поліпшення ситуації зі станом повітря у Київській міській державній адміністрації рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я людини можуть бути: дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Розгорнуті дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря за адресою: вулиця Миколи Шепелєва, 10 у місті Київ

Розгорнуті дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря за адресою: Харківське шосе, 7/1 у місті Київ

Раніше "Телеграф" писав, днями Київ накрила пилова буря. Столичні пабліки публікували фото та відео, на яких можна побачити, як пилова хмара затягнула небо. Крізь неї майже не проглядається сонце.