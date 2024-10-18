Сонце хоч і світитиме, але не грітиме: яку температуру очікувати у Києві на вихідних

Дощів цими днями не передбачається

Після хмарності та дощів в середині тижня синоптики прогнозують зміни в погоді. На вихідних столицю покинуть дощі та завітає сонце.

Вночі температура коливатиметься в межах +2…3 градусів, а вдень — +9…10 градусів. Про це інформують в Sinoptik.

Вранці п'ятниці, 18 жовтня, на небі триматимуться хмари, але ближче до вечора вітер розжене їх. Показники термометрів вдень виростуть до +10 градусів, а вночі впадуть до +3 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у денний час — легкі 2 м/с.

У суботу, 19 жовтня, на небі переважно пануватиме сонце, хоча іноді плаватимуть хмари. Денна температура підвищиться до +9 градусів, а нічна опуститься до +2 градусів. Максимальна сила вітрів передбачається в обід — легкі 2 м/с.

В останній день цього тижня, 20 жовтня, тільки ранок буде похмурим. Повітря вдень прогріється до +10 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Максимальні пориви вітру будуть у денний час — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні в кінці робочого тижня. Синоптики попереджають про заморозки.