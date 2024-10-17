На Україну насуваються сильні заморозки, а Карпати вже засипало снігом (фото)

Рятувальники показали засніжені краєвиди

Після довгого осіннього тепла в Україну прийшли заморозки. Найближчими ночами "мінуси" охоплять більшу частину країни, а в горах вже випав сніг.

"Вночі 18 та 19 жовтня в західних, північних та більшості центральних областей, 19 жовтня і на Одещині та Миколаївщині сильні заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", — попередили в Українському гідрометцентрі.

ДСНС опублікувала неймовірний засніжений краєвид з гори Піп Іван. 17 жовтня там ясно, температура повітря -8 градусів та західний вітер з поривами до 14 м/с.

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 18 жовтня вночі стовпчики термометрів в у західних, деяких центральних та північних областях України опустяться до -1 градуса, на Київщині — до мінус 2. Вдень буде 7-15 градусів із позначкою "плюс". На переважній частині України без опадів, мінлива хмарність. У східних областях, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Херсонщині та у Криму можливі слабкі дощі.

У суботу, 19 жовтня, ситуація з опадами буде аналогічною. А ось заморозки до -2 охоплять більш значну територію України. Вдень повітря прогріється до +15 градусів.

У неділю, 20 жовтня, незначні дощі можливі лише на Харківщині, Донеччині та Луганщині, на решті території України сухо, хмарно з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6 -2, вдень синоптики прогнозують 9-15 градусів тепла.

Як повідомляв "Телеграф", Землю накрила сильна магнітна буря в 6 балів. Геомагнітні шторми протримаються майже до кінця цього тижня.