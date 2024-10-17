До +4 градусів вночі: наскільки прогріється Київ цими днями

Сонце хоч і світе, але майже не гріє

Кінець робочого тижня в столиці буде переважно хмарним та трошки дощовим. Синоптики також прогнозують похолодання, але мінусової температури точно не очікується.

Денні показники коливатимуться в межах +8…10 градусів. Вночі ж вони зафіксуються біля +4 градусів, згідно з даними сайту Sinoptik.

У першій половині четверга, 17 жовтня, прогнозується ясна погода, але вже з обіду небо вкриється хмарами. Вночі пройшов дощ і більше опадів протягом дня не очікується. Температура вдень підвищиться до +10 градусів, а вночі впала до +4 градусів. Максимальні пориви вітру відбулись у нічний час — слабкі 4 м/с.

У п'ятницю, 18 жовтня, небо буде ясним не довго, адже у денний час воно затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Перший вихідний на цьому тижні, 19 жовтня, також буде похмурим, але недощовим. Хмари триматимуться вдень та ввечері. Показники термометрів в обід виростуть до +8 градусів, а вночі впадуть до +4 градусів. Найбільша потужність вітру прогнозується в обід — легкий 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду, яка очікується в Україні до кінця цього тижня. Синоптики кажуть, що заморозки вже ширяться країною.