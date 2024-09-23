Все буде за графіком? Кличко розповів, коли почнеться опалювальний сезон в Києві

Остаточна дата може змінитись через погодні умови

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав точну дату початку опалювального сезону в столиці наприкінці 2024 року. За його словами, він почнеться згідно з графіком, але дата може бути скоригована у випадку зміни погодних умов.

Про це він розповів під час ефіру на телеканалі Київ 24. Він заявив, що за графіком опалювальний сезон в столиці розпочнеться 15 жовтня, проте якщо температурні показники не будуть понижуватися, дату початку сезону можуть перенести.

"Якщо за три доби температура буде опускатися нижче 15 градусів, ми відразу включаємо теплопостачання", — заявив Кличко. Також він зазначив, що в першу чергу будуть заживлені школи, дитячі садки та лікарні. Міський голова додав, що зараз Київ виконав всі основні роботи для підготовки до нового опалювального сезону.

Попередній опалювальний сезон в Києві завершився наприкінці березня у зв’язку з раннім потеплінням. Зазвичай в Україні опалювальний сезон завершується у середині квітня, а саме – 15 числа, однак остаточне рішення про припинення подачі тепла в будинки приймає місцева влада. Це робиться залежно від середньої температури повітря.

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