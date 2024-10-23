Сонце трошки погріє Київ: наскільки потепліє цими днями

Хмари вирішити ненадовго покинути місто

На початку тижня у столиці панували хмари. Вже найближчими днями на небі переважатиме сонце, але така синоптична ситуація не протримається довго.

Згідно з прогнозом Meteofor, упродовж 23-25 жовтня денна температура максимально може вирости до +15 градусів. Вночі стовпчики коливатимуться в межах +4…8 градусів.

Протягом середи, 23 жовтня, очікується ясна погода, хоча вдень плаватимуть хмари. Денна температура підвищиться до +15 градусів, а нічна впала до +8 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний час — свіжі 10 м/с.

Четвер, 24 жовтня, потішить містян сонцем. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі охолоне до +5 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 8 м/с.

Але вже у п'ятницю, 25 жовтня, передбачається хмарність. Дощів не буде. Денні показники виростуть до +11 градусів, а нічні зафіксуються біля +4 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються на початку другої половини доби — свіжі 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в різних регіонах України протягом 23 жовтня.