До +17 градусів вдень: чи буде ясна погода в Києві

Синоптична ситуація трохи зміниться

До столиці прийшла тепла погода, хоча на небі переважає хмарність. Дощів найближчими днями не передбачається.

Денна температура упродовж цих днів перебуватиме в межах +12…17 градусів, а нічна — + 4…6 градусів. Про це повідомили у Sinoptik.

У вівторок, 22 жовтня, лише ввечері прогнозується прояснення на небі. Опадів не буде. Повітря вдень прогріється до +17 градусів, а вночі охолонуло до +4 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — тихі 1 м/с.

Наступного дня, 23 жовтня, погода у місті передбачається похмурою, але сухою. Денна температура підвищиться до +15 градусів, а нічна опуститься до +6 градусів. Сила вітру в середу не перевищить легкі 3 м/с.

Четвер, 24 жовтня, також принесе мінливу хмарність у Київ. Показники на термометрах вдень сягнуть +12 градусів, а вночі впадуть до +6 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються на початку другої половини доби — легкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні в кінці жовтня. Синоптики прогнозують дощі, але не скрізь.