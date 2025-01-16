Розкішний маєток в "українському Стоунхенджі": як виглядає дім олігарха Коломойського біля Дніпра

Бізнесмен має величезний розкішний маєток, який охороняється

Олігарх Ігор Коломойський зараз сидить у СІЗО за чотирма підозрами. Три з них стосуються заволодіння коштів ПриватБанку, а одна — замовного вбивства. Водночас бізнесмен має розкішний маєток біля рідного Дніпра.

"Телеграф" розповість, що відомо про будинок олігарха, і який він має вигляд.

Будинок Коломойського біля Дніпра

Олігарх Ігор Коломойський володіє особняком у селі Нікольське-на-Дніпрі. Воно розташоване за 50 кілометрів від Дніпра. Дім збудували на місці колишнього державного пансіонату та дитячого табору. У цьому селі є давнє слов'янське капище, тому його ще називають "українським Стоунхенджом" через кам'яні брили.

Село, де має дім Коломойський, фото "Дніпро TV"

Сусідом Коломойського є його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. Вони звели комплекс на 10 гектарах землі. Володіння передбачають 13 об'єктів нерухомості, серед яких — чотириповерхові котеджі, житло для гостей, сауни, басейни, спортивні зали. Також є тенісні корти, футбольні поля та баскетбольні майданчики. Маєтки перебувають під охороною.

Так виглядає маєток Ігоря Коломойського, фото "Страна.ua"

Так виглядає маєток Геннадія Боголюбова, фото "Страна.ua"

Нерухомість належить ТОВ "Рікона ЛТД", яка зареєстрована на офшорні компанії Коломойського та Боголюбова. Їхні будинки є дуже схожими, оскільки їх однаково проєктували. В особняках є кілька спалень, санвузлів, вітальні, кухні, басейни та спортзали.

Особняк Ігоря Коломойського, фото "Інформатор"

Біля будинку розміщений дебаркадер — берегова споруда на воді, де є ресторан і номери для відвідувачів. Також олігарх подбав собі про причал для моторного човна. На території маєтку насаджені клумби, газони та дерева.

Особняк Коломойського, фото "Дніпро TV"

Цікаво, що працівники Служби безпеки України майже годину шукали маєток Коломойського для того, щоб провести там обшуки.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має особняк третього президента України Віктора Ющенка біля Києва. На території розташовані хата-музей, вітряні млини та бджолині ферми.