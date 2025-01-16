Зустрічі – бути. Зеленський та Фіцо дійшли згоди

Сторони готуються до зустрічі, яка може відбутися незабаром

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися найближчим часом.

Про це повідомляє iRozhlas. За словами Фіцо, зараз Київ та Братислава працюють над визначенням дати та місця зустрічі.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися впродовж найближчих кількох днів", — відповів Фіцо на запитання журналіста. Інших подробиць словацький політик не став озвучувати.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо офіційно запросив президента України Володимира Зеленського зустрітись, щоб вирішити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу через Україну. Під час звернення до Зеленського Фіцо наголосив, що зустріч краще провести на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

Крім цього, Фіцо заявив, що не бажає приїжджати на переговори в Україну. Він також пригрозив Україні заходами у відповідь, включаючи припинення постачання електроенергії у відповідь на зупинку транзиту російського газу до країн Європи, включаючи Словаччину, через територію України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проросійський уряд Угорщини шантажує Україну членством у ЄС через зупинку транзиту газу.