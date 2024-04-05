У метро не сісти: через тривогу у час пік у столичній підземці майже не стався колапс (фото, відео)

Що спричинило натовп

У п'ятницю, 5 квітня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під час тривоги, як зазвичай, метро у Києві не курсувало наземними ділянками. Через те, що це сталося у час пік, на деяких станціях столичної підземки утворився величезний натовп.

Потяги проходили не зупиняючись повз пасажирів. Про це повідомляє "Телеграф".

Після оголошення тривоги метро курсувало по цьому маршруту:

Червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

Зеленою лінією від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Славутич" і "Видубичі" працюють у режимі укриття.

Пізніше через переповнення людей на платформі станції метро "Звіринецька" висадка пасажирів здійснювалась на станції "Печерська". А "Звіринецька" перейшла в режим роботи укриття.

Поїзди синьої лінії метро курсували у звичайному режимі.

Після відбою повітряної тривоги рух поїздів метро відновлено у звичайному режимі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві не працюють QR-коди на табличках з мапою укриттів.