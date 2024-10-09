Міна у вагоні? У Київському метро закрили станцію, що зараз відомо (відео)

На місці працюють правоохоронці

У соціальних мережах з’явилася інформація, що у Києві у вагон метро закинули міну. Водночас з місця події з’явилися відповідні відео та фотографії.

Тим часом у поліції Києва прокоментували інцидент. Правоохоронці зазначили, що обставини наразі встановлюються.

"На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніка. Інформація оновлюватиметься", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у пресслужбі "Київського метрополітену" сказали, що технічним причинам станцію метро "Дніпро" закрито на вхід і вихід для пасажирів.

"Потяги прямують повз станцію без зупинки. Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" буде повідомлено додатково", — зазначили у пресслужбі.

Пізніше деякі паблік стали писати, що у вагоні була не міна, а фільтр від протигазу.