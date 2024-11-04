Сильні вітри та перші заморозки: коли у Києві погіршиться погода

До Києва йде зима

Початок тижня у столиці буде хмарним та прохолодним, місцями з мінусовою температурою. Опадів упродовж 4-6 листопада не передбачається.

З понеділка по середу показники термометрів сягнуть від +6 до 8 градусів вдень, а вночі коливатимуться в межах -1…+5 градусів. Такий прогноз дали фахівці з Meteofor.

З самої ночі й до вечора понеділка, 4 листопада, триматиметься хмарність. Температура вдень виросте до +7 градусів, а вночі впала до +5 градусів. Синоптики попереджають про сильні вітри вранці-вдень — міцні 14-15 м/с.

Вівторок, 5 листопада, також принесе хмарність, хоча вранці відбудеться невелике прояснення. Дощів не очікується. Показники термометрів вдень виростуть до +6 градусів, а вночі вже передбачаються заморозки — до -1 градусу. У цей день пориви вітру не перевищать свіжих 9 м/с.

У середу, 6 листопада, небо також затягнулось хмарами. Опадів не буде. Повітря у денний час прогріється до +8 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Найбільша сила вітру прогнозується вночі — свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які області України накриє перший сніг.