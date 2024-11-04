Сильные ветры и первые заморозки: когда в Киеве ухудшится погода

В Киев идет зима

Начало недели в столице будет облачным и прохладным местами с минусовой температурой. Осадков в течение 4-6 ноября не предполагается.

С понедельника по среду показатели термометров составят от +6 до 8 градусов днем, а ночью будут колебаться в пределах -1…+5 градусов. Такой прогноз дали специалисты с Meteofor.

С самой ночи и до вечера понедельника, 4 ноября, будет держаться облачность. Температура днем вырастет до +7 градусов, а ночью упала до +5 градусов. Синоптики предупреждают о сильных ветрах утром-днем — крепких 14-15 м/с.

Вторник, 5 ноября, также принесет облачность, хотя утром произойдет небольшое прояснение. Дождей не ожидается. Показатели термометров днем вырастут до +6 градусов, а ночью уже предполагаются заморозки – до -1 градуса. В этот день порывы ветра не превысят свежих 9 м/с.

В среду, 6 ноября, небо также затянулось облаками. Осадков не будет. Воздух в дневные часы прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. Наибольшая сила ветра прогнозируется ночью – свежие 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие области Украины накроет первый снег.