Полиция отреагировала на языковой скандал в кафе Киева. Как наказали нарушителя

Нарушителем оказался житель Киевской области

Полицейские Киева выписали протокол мужчине, подозреваемому в языковом конфликте в книжном магазине и каве "Сенс". Инцидент случился еще 2 ноября.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве. Личность подозреваемого была установлена — им оказался 44-летний житель Киевской области. По данным следствия, после того, как ему сделали замечание по поводу русского языка в стенах заведения, мужчина отреагировал агрессивно.

Нарушителю общественного порядка выписали протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Согласно статье, к этому понятию также относят нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Санкция статьи предусматривает:

штраф от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (в 2024 году — от 51 до 119 грн);

общественные работы сроком от 40 до 60 часов;

исправительные работы сроком от 1 до 2 месяцев, при этом забирается 20% заработка;

административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, полиция передаст материалы дела Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в одесском кафе посетительницу выгнали по просьбе перейти на украинский язык.