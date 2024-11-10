Загорівся потяг? Станцію київського метро заволокло димом (відео)

Рух потягів на гілці не зупиняли

У неділю, 10 листопада, на станції "Позняки" на "зеленій" гілці пасажири помітили дим. Причиною задимлення нібито стало загоряння одного з потягів.

Про це пише Telegram-канал "Труха Київ" з посиланням на одного зі своїх підписників. Також було опубліковано відео, на якому помітне задимлення.

За словами очевидця, на станції відчувається запах гару. Він розповів, що їхав у потязі, в якому сталося загоряння.

"Сморід почався ще з правого берега (десь від "Видубичів"). На "Осокорках" потяг встав і досить довго не стартував. Між "Осокорками" та "Позняками" почало дуже смердіти, прям не виносимо. Коли на "Позняках" вийшов – від голови потягу валив дим", — написав очевидець.

Також зазначається, що попри це станція продовжує працювати. Пасажири можуть безперешкодно потрапити до платформ.

Варто зазначити, що пресслужба метрополітену не повідомляла про інциденти на станції "Позняки". Також не оголошувалося про обмеження в її роботі.

Нагадаємо, 6 листопада на станції метро "Либідська" пасажирка потрапила під потяг. На місце події одразу прибули бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що падіння людей на колії столичного метрополітену стається регулярно. В метро Києва розкрили статистику та розповіли, чи впровадять захист.