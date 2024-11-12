Для проведення ЛГБТ-фесту у Києві організатори обрали невдалу дату — у мережі бурхлива реакція
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Сумнівне рішення
Представники Kyiv Pride анонсували проведення у столиці благодійного освітнього фестивалю "Квір пропаганда фест", який проходитиме 23 та 24 листопада. І все б нічого, але саме 23 листопада по всій Україні проходить День пам’яті жертв Голодоморів.
На таку невдалу дату ЛГБТ-фесту звернули увагу користувачі соцмережі. Українці різко негативно сприйняли цю новину та миттєво відреагували у соцмережах.
Відомо, що громадська організація Kyiv Pride, яка займається просвітницькою діяльністю щодо ЛГБТ-спільноти серед українців, вирішила провести в столиці освітній фестиваль.
Захід планувався організувати 23 та 24 листопада. Фест має стати благодійним та його назвали "Квір пропаганда фест".
І все б нічого, але українці звернули увагу, що дата проведення фестивалю від Kyiv Pride збігається з Днем пам’яті жертв Голодоморів. Цього року він припадає на 23 листопада.
Українців обурив цей факт, і люди почали масово писати гнівні коментарі. Організаторів фестивалю закликали не "провокувати суспільство" та обрати іншу дату для проведення свого заходу:
Нагадаємо, щороку четверта субота листопада — це День пам’яті жертв голодоморів, найстрашнішим із яких вважається Голодомор 1932—1933 років.
У цей день пам’ять про мільйони українців, убитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запалюванням свічок. Цього року ця дата припадає на 23 листопада.
У листопаді 2022 року Ірландія та Молдова визнали Голодомор геноцидом українського народу. При цьому в посольстві Ірландії тоді наголосили, що це рішення є історичним. Слідом за ними те саме зробила Німеччина.
Потім у грудні Європейський парламент приєднався до низки країн та також визнав Голодомор геноцидом українського народу.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Kyiv Pride прийшли працівники ТЦК і організатори заходу одразу заявили про утиск прав ЛГБТ-спільноти. Представники та учасники прайд-руху наголосили, що розуміють важливість мобілізації та заходів щодо її забезпечення, але бачать у цьому утиск ЛГБТ-спільноти.