Для проведения ЛГБТ-феста в Киеве организаторы выбрали неудачную дату - в сети бурная реакция

Сомнительное решение

Представители Kyiv Pride анонсировали проведение в столице благотворительного образовательного фестиваля "Квир пропаганда фест", который будет проходить 23 и 24 ноября. И все бы ничего, но именно 23 ноября по всей Украине проходит День памяти жертв Голодоморов.

На столь неудачную дату для ЛГБТ-феста обратили внимание пользователи соцсети. Украинцы резко негативно восприняли эту новость и мгновенно отреагировали в соцсетях.

Известно, что общественная организация Kyiv Pride, которая занимается просветительской деятельностью о ЛГБТ-сообществе среди украинцев, решила провести в столице образовательный фестиваль.

Мероприятие планировалось организовать 23 и 24 ноября. Фест должен стать благотворительным и его назвали "Квир пропаганда фест".

И все бы ничего, но украинцы обратили внимание на то, что дата проведения фестиваля от Kyiv Pride совпадает с Днем памяти жертв Голодоморов. В этом году он приходится на 23 ноября.

Украинцев возмутил этот факт и люди начали массово писать гневные комментарии. Организаторов фестиваля призвали не "провоцировать общество" и выбрать другую дату для проведения своего мероприятия:

Напомним, ежегодно четвертая суббота ноября — это День памяти жертв голодоморов, самым страшным из которых считается Голодомор 1932—1933 годов.

В этот день память о миллионах украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей. В 2024 году эта дата приходится на 23 ноября.

В ноябре 2022 года Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом украинского народа. При этом в посольстве Ирландии тогда подчеркнули, что это решение является историческим. Вслед за ними то же самое сделала Германия.

Затем в декабре Европейский парламент присоединился к ряду стран и также признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Kyiv Pride пришли работники ТЦК и организаторы мероприятия сразу же заявили об ущемлении прав ЛГБТ-сообщества. Представители и участники прайд-движения подчеркнули, что понимают важность мобилизации и мер по ее обеспечению, но видят в этом притеснение ЛГБТ-сообщества.