У Київ повернулась календарна осінь? Синоптики прогнозують дощі та потепління

Парасолька не завадить

На поточному тижні у місті знову пануватимуть хмари з дощами, а також температурні гойдалки. Крім них, синоптики також попереджають про пориви сильного вітру в середу, 20 листопада.

Вдень температура коливатиметься в межах +5…10 градусів, а вночі в коридорі +1…3 градусів. Про це свідчать дані з Meteofor.

З ночі й до вечора понеділка, 18 листопада, прогнозується мінлива хмарність. Опадів не буде. Повітря вдень прогріється до +6 градусів, а вночі охолонуло до +1 градусу. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — свіжі 8 м/с.

Вівторок, 19 листопада, також принесе хмарність, але більш суттєву. Вночі мають пройти дрібні дощі зі снігом. Температура вдень виросте до +5 градусів, а вночі охолоне до +2 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються в обід — свіжі 8 м/с.

А у середу, 20 листопада, місто накриє ще сильніша хмарність. Вранці має розпочатись дрібний дощ, який протримається в обід, а ввечері збільшить свою інтенсивність. Показники на термометрах на початку другої половини доби сягнуть +10 градусів, а вночі впадуть до +3 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці-ввечері — сильні 10-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у Києві випаде сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю.