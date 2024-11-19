Температурні гойдалки, опади та сильні вітри: прогноз погоди у Києві на найближчі дні

Морозів не передбачається

Столиця досі в тенетах хмарності, яка принесла з собою опади у вигляді дощу. Синоптики також попередили про помітні коливання температури й пориви сильного вітру.

Найтриваліших опадів варто очікувати у четвер, 21 листопада. Вони йтимуть з ночі й до настання вечора, як повідомили фахівці з Meteofor.

У вівторок, 19 листопада, прогнозується мінлива хмарність. Вночі пройшовся дрібний дощ. Денна температура підвищиться до +6 градусів, а вночі впала до +1 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 8 м/с.

Середа, 20 листопада, принесе переважно сильну хмарність, а також дрібні дощі, які йтимуть ввечері. Однак цей день очікується найбільш теплим з-поміж трьох інших, адже повітря в обід прогріється до +11 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — міцні-сильні 12-14 м/с.

Наступного дня, 21 листопада, небо над містом затягне хмари. З ночі та до настання вечора пануватимуть дощі, які змінюватимуть свою інтенсивність. Показники термометрів вдень підвищаться до +1 градусу, а вночі зафіксуються біля +9 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вночі — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких областях найближчими днями найсильніше погіршиться погода. Синоптик прогнозує снігопади та морози.