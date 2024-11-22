Мокрим снігом та заморозками у Києві не обмежиться: які ще сюрпризи підготувала погода на вихідні

Зима накриває столицю

Наприкінці робочого тижня у столиці прогнозуються сильна хмарність та мокрий сніг. Місцями температура може впасти до -4 градусів.

Синоптики також попереджають про пориви сильного вітру, які відбудуться у другій половині п'ятниці та суботи, 22-23 листопада. Про це повідомили у Meteofor.

Останній день робочого тижня, 22 листопада, принесе у місто хмарність та значні опади. Помірний сніг має розпочатись вдень, але ввечері до нього приєднається дощ. Повітря у денний час охолоне до 0 градусів, а вночі — -1 градусу. Найбільші пориви вітру очікуються у другій половині доби — сильні 10-11 м/с.

Субота, 23 листопада, також передбачається хмарною та мокрою. Вночі йтимуть дощі зі снігом, які вранці зміняться на сніг, що протримається до вечора. Денна температура сягне 0, а нічна — +2 градусів. Максимальна сила вітру прогнозується на початку другої половини доби — сильні 11 м/с.

А вже у неділю, 24 листопада, збережеться тільки хмарність. Температура вдень знизиться до 0 градусів, а вночі впаде до — -1 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які області України найближчим часом засипле снігом. Однак тривалих морозів синоптики не прогнозують.