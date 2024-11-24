"Не молчи, плен убивает": демонстранты в Киеве требовали вернуть украинских защитников (эксклюзивные фото)

Акция в столице проходит каждую неделю

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве проходит акция "Free Azov". Ее участники вышли на демонстрацию с целью напомнить о том, что многие украинские военные до сих пор находятся в российском плену.

На акции побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Мероприятие проходило в районе Контрактовой площади.

Участники пришли с плакатами с надписями "Не молчи, плен убивает", "Плен это ад", "Мы не имеем права забыть о них", "Свободу Азову" и другими.

Подобные акции проводятся в столице каждую неделю и собирает больше сотни человек. Также их периодически проводят в других городах.

Стоит отметить, что командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко в октябре говорил, что в российском плену остается около 900 бойцов этой бригады. Большая часть из них попали в плен после завершения обороны Мариуполя.

Как известно, бои за Мариуполь начались практически сразу после начала российского вторжения и длились до 20 мая 2022. Украинские военнослужащие держали оборону на заводе "Азовсталь" до момента, когда от руководства Украины поступил приказ о прекращении сопротивления. Тогда почти 2,5 тысячи украинских военных сложили оружие.