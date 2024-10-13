Щирий та усміхнений: звільнений з російського полону боєць "Азову" прийшов на акцію у Києві

Кореспондент "Телеграфу" показав кадри

У неділю, 13 жовтня, у Києві в центрі міста відбувається акція підтримки українських військовополонених. Одним з учасників мітингу є військовий, який нещодавно повернувся з російського полону. Мова йде про захисника Анатолія Міхеєва з позивним "Арн", його вдалось обміняти у вересня 2024 року.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на акції за звільнення з полону українських військових в Києві і побачив там одного з вже звільнених українців.

Боєць з позивним "Арн" виглядав усміхненим. Він подякував кожному, хто долучається до таких заходів.

Воїн наголосив, що це дуже важливо для родин полонених захисників, адже так вони відчувають психологічну підтримку.

"Їм необхідна психологічна допомога і я дякую тобі, що ти тут. Вони бачать, що стоять тут не одні, а дуже багато людей — вони відчувають цю підтримку", — сказав він хлопчику на мітингу.

На кадрах, які опублікував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, помітно, що хлопець підходив до учасників мітингу та спілкувався з ними. "Арн" обіймав людей, які долучились до акції.

Варто додати, що наприкінці вересня новинами ширилась інформація, що військовий бригади Азов вже відвідував акцію на підтримку полонених. Бачили його на мітингу і на початку жовтня.

Сам Міхеєв був офіцером полку "Азов". Під час обміну він повідомив журналістам, що усі полонені до останнього моменту не знали, що сьогодні їх буде звільнено.

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