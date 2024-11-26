Київ готується до морозів: прогноз погоди на найближчі дні

Погода поступово погіршується

Столицю накрила сильна хмарність та нічні морози. Найближчими днями синоптики не прогнозують опадів.

Упродовж 26-28 листопада також не будуть вирувати сильні вітри. Про це свідчать дані зі Sinoptik.

Весь вівторок, 26 листопада, триматиметься сильна хмарність. Опадів не прогнозується. Температура вдень зафіксується біля 0, а вночі впала до -4 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — тихі 1 м/с.

У середу, 27 листопада, також передбачається суцільна хмарність, але без дощів. Денна температура не виросте понад 0, а нічна — не опуститься нижче -4 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить тихих 1 м/с.

Наступного дня, 28 листопада, сонце також не потішить своїми промінцями місто. Дощів не буде. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до 0. Найбільша сила вітру прогнозується у денний час — тихі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям України пощастить з погодою найближчим часом. Прогнозом поділились фахівці з Укргідрометцентру.