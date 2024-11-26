Киев готовится к морозам: прогноз погоды на ближайшие дни

Погода постепенно ухудшается

Столицу накрыла сильная облачность и ночные морозы. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков.

В течение 26-28 ноября также не будут бурлить сильные ветры. Об этом свидетельствуют данные из Sinoptik.

Весь вторник, 26 ноября, будет держаться сильная облачность. Осадков не прогнозируется. Температура днем зафиксируется около 0, а ночью упала до -4 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – тихие 1 м/с.

В среду, 27 ноября, также предполагается сплошная облачность, но без дождей. Дневная температура не вырастет более 0, а ночная не опустится ниже -4 градусов. Сила ветра в этот день не превысит тихих 1 м/с.

На следующий день, 28 ноября, солнце также не порадует своими лучами город. Дождей не будет. Воздух днем прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до 0. Наибольшая сила ветра прогнозируется в дневные часы — тихие 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям Украины повезет с погодой в ближайшее время. Прогнозом поделились специалисты из Укргидрометцентра.