"Кому там будильник поставили?": на Вінниччині людей замучив сигнал про відбій тривоги

Таке відбувається вже не вперше

У місті Ладижині Вінницької області протягом години лунав сигнал відбою повітряної тривоги. Така ситуація відбувається вже не вперше.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Зазначається, що в ДСНС заявили про поломку автоматики, що подає сигнал про початок повітряної тривоги та відбою.

Відповідні повідомлення від місцевих жителів почали з’являтися в соціальних мережах близько 7 години ранку.

Виявилося, що для городян це не вперше, бо минулого разу тривога лунала десь приблизно пів години.

У коментарях користувачі мережі зазначають, що цього разу це був рекорд звучання відбою повітряної тривоги в Ладижині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Харкові вранці 25 листопада пролунало кілька потужних вибухів. карті тільки після удару по місту.

Як пізніше стало відомо, внаслідок події є 19 постраждалих. Серед них 13 жінок та 6 чоловіків. 16 поранених перебувають у середньому стані тяжкості. На жаль, ворожий снаряд влучив у двори, де знаходяться житлові багатоповерхівки.