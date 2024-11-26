У справі про хабар у Кубку України з’явилася ключова деталь

З’явилися нові деталі у скандалі з делегатом УАФ

В українському футболі пролунав дивний скандал. Делегат матчу 2-го раунду Кубка України між "Олімпією" Савінці та "Кременем" (2:0) Валерій Лютий зізнався на поліграфі в отриманні хабаря у розмірі 2500 грн.

Про це повідомляє ТаТоТаке на своєму Telegram-каналі. За інформацією джерела, матч взагалі не можна було проводити через відсутність відповідного дозволу з боку військової адміністрації Полтавської області, проте делегат закрив на це очі. Після перевірки УАФ футбольного чиновника усунули на 6 місяців.

"Головною підставою для заборони проведення матчу на стадіоні "Молодіжний" у Полтаві була відсутність у номінальних господарів поля (ФК "Олімпія") офіційного дозволу від військової адміністрації Полтавської області. Без цього документа проведення матчів такого рівня неможливо. Про що не міг не знати делегат УАФ. Проте матч було проведено і зіграно.

Тепер уже відомо як, чому і за скільки", – свідчить повідомлення.

Додамо, що в "Олімпії" не заперечують факту передачі грошей делегату, проте називають це не хабарем, а "добовими".

"Дивіться, яка ситуація. Мені також дзвонили з УАФ, я давав свідчення з цього моменту. Такий епізод був, він отримав 2500 грн – це були у нього добові, на харчування. Ну хто взагалі пише про хабар у розмірі 2500 гривень?" — заявив начальник "Олімпії" Дмитро Галицький.

Раніше повідомлялося, що на матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25 "Динамо" — "Чорноморець" (3:1) на трибунах помітили незвичайного військового. Солдат у перерві гри роздавав дітям цукерки.