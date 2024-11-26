Дрони зруйнували об’єкт, що живив всю область: яка ситуація на Тернопільщині зараз

Ситуація в області складна

Тернопіль досі знеструмлений унаслідок нічного обстрілу. У ніч з 25 на 26 листопада росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, що бере участь в електроживленні не лише обласного центру, але й значної частини області. Наслідки виявилися суттєвими, тому ніхто навіть не дає чітких прогнозів, коли ж у помешканнях тернополян знову буде електрика.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", перші вибухи у Тернополі почули близько першої ночі. Пролунало кілька вибухів, після чого на місце події вирушили екстрені служби. На щастя, жертв та поранених серед населення немає. В оселях тернополян одразу зникло світло, а у багатьох також не стало води, або вона подавалася зі зниженим тиском. Вранці "Тернопільводоканал" відзвітував, що обладнання дійсно було знеструмлене, але згодом воно запрацювало завдяки генераторам.

В Тернопільській обласній військовій адміністрації відбувся брифінг, на якому її очільник В'ячеслав Негода розповів, якими є наслідки атаки. За його словами, росіяни уразили дуже важливий енергооб'єкт, який живив весь Тернопіль та область.

"Якщо на початку удару в нас було знеструмлено біля 70% цієї території, то вже на ранок, до початку робочого дня, і обленерго, і інші технічні служби зробили все можливе, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена".

Було збито кілька безпілотників, але й зафіксовані влучання. "Наслідки ми будемо відчувати тривалий час", — каже Негода. За його словами, варто очікувати графіків вимкнення світла.

"На даний час задіяні всі ремонтні бригади компанії для поступового відновлення електропостачання побутовим та юридичним клієнтам, виходячи із наявних потужностей у АТ"ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО", — звітує про ситуацію АТ "Тернопільобленерго".

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Незважаючи на те, що тернополяни сьогодні пережили одну з найскладніших ночей за весь час повномасштабного вторгнення, ситуація в обласному центрі спокійно. Школи та дитсадки працюють у штатному режимі, хоча й дітей в навчальних закладах небагато. Навчальний процес в обласному центрі відбувається попри частковий блекаут — у школах та садках, де немає світла, працюють генератори.

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Згідно з мапою вимкнення світла, яку створив керівник КП Тернопільської міської ради "Інтеравіа" Святослав Журовський, електрика відсутня в більшій частині обласного центру. Наразі графіки вимкнення світла не діють.

У більшості мешканців Тернополя електрика відсутня ще з ночі. "Дітей відправила в школу, там є тепло і світло. Вдома уже все розрядилось, тому повитягали зарядні станції, якими не користувались від літа. Газ є, у мене електрична плита, то використовуємо туристичний пальник, щоб нагріти їжу. Батареї в школі теплі, каже син. А так все нормально, добре, що ніхто не постраждав", — каже тернополянка Тетяна кореспонденту "Телеграфа".

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Раніше "Телеграф" також писав, що через атаку росіян Тернопіль лишився без світла. Ситуація найгірша з початку війни.