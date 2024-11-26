Про соцпідтримку доведеться забути? Чи можуть центри комплектування повноцінно замінити ТЦК

Діяльність ТЦК регулюється численними законами та підзаконними актами

У разі реалізації озвученої "слугами народу" ідеї з розформування терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) і створення замість них рекрутингових центрів не буде кому виконувати з десяток функцій, покладених саме на ТЦК. Особливо тих, що напряму не стосуються мобілізації.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він назвав основні функції, якими мають займатися терцентри комплектування, і пояснив їхню відмінність від центрів рекрутингу.

Більше читайте в публікації: "Мобілізація – це взагалі не для мотивованих": майор про можливу ліквідацію ТЦК, корупцію та настрої людей".

— Відповідно до Положення про центри рекрутингу, їхня діяльність має інформаційно-консультаційний характер, — каже майор Істомін. — Водночас у Положенні про ТЦК та СП визначено цілу низку повноважень і завдань, які на них покладаються.

Це й участь у військово-патріотичному вихованні громадян, і проведення заходів постановки на військовий облік, ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, підготовка і проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

До того ж ми забезпечуємо соціальний і правовий захист членів сімей військовослужбовців та ветеранів, допомагаємо діючим військовослужбовцям, доки вони у відпустці, а ще саме на ВЛК обласного ТЦК покладається завдання оскарження рішень районних ВЛК, — пояснює речник Полтавського облТЦК.

Він нагадав, що загалом повноваження ТЦК та СП передбачені у численних законах та підзаконних нормативних документах.

— Зокрема, у законах "Про мобілізаційну підготовку", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про Державну прикордонну службу України", Статуті Збройних Сил України, Кодексі України про адміністративні правопорушення та інших, — додав Роман Істомін.

Відповідаючи на запитання, хто буде виконувати ці завдання, якщо ТЦК розформують, він зауважив:

— Напевне зараз сказати важко. Станом на тепер це винятково наші завдання, ну, принаймні більшість з названих мною. Якщо будуть внесені відповідні зміни до чинного законодавства, ці завдання можуть покласти або на діючі органи, або на якусь новостворену структуру. Але осмілюсь припустити, що будь-яка структура, що проводитиме призов за мобілізацією, так само, як і ТЦК сьогодні, зазнаватиме хейту з боку тих, хто не бажає захищати свою країну.

Нагадаємо, у Третій штурмовій висловилися щодо розформування ТЦК.