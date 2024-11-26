Хірургиня чи хірург: редакторка пояснює, чому важливі фемінітиви в медицині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Використання фемінітивів — це не данина моді, а принципова позиція визнання професіоналізму кожної жінки-медикині
У сучасному світі мова — це не лише засіб комунікації, а й потужний інструмент відображення соціальних змін. Особливо яскраво це проявляється в професійній термінології, зокрема в медичній галузі.
Українська медицина має унікальну особливість: понад 70% медичних працівників — жінки. Проте, як наголошує редакторка Ольга Василевська, попри це, досі побутують застарілі мовні конструкції, які применшують внесок жінок у професію.
Подолання мовного андроцентризму
Використання фемінітивів — це не данина моді, а принципова позиція щодо:
- визнання внеску жінок у професію,
- руйнування стереотипів про "чоловічі" та "жіночі" професії,
- створення інклюзивного професійного середовища.
Правила творення фемінітивів у медицині
Спеціальності на -г/-лог – найприроднішим способом є додавання суфікса -ин-:
- хірургиня
- онкологиня
- проктологиня
- неврологиня
- анестезіологиня
Спеціальності на -т – до таких назв додається суфікс -к-:
- терапевтка,
- інфекціоністка,
- ендоскопістка.
"Фах не має статі" – це маніпулятивне твердження. Дійсно, фах не має статі, але носій фаху її має. Іменник завжди має рід. Тому "хірург" — іменник чоловічого роду. Для позначення жінки-професіонала потрібен відповідний іменник. А отже, поява слів на кшталт "хірургиня" цілком органічна та виправдана.
Раніше "Телеграф "розповідав, як українською називати людей, які впливають на думки інших. Що не так з перекладом слова "influencer".