Мокрий сніг та хмарність, але місцями до +3 градусів: погода у Києві на найближчі дні

Ніч середи поки була самою морозною на цьому тижні

У столиці тримається сильна хмарність, яка принесла з собою опади у вигляді дощу та снігу. Найближчими днями синоптики не прогнозують прояснення.

Упродовж 27-29 листопада температура вдень коливатиметься в межах 0…+3 градусів. Вночі ж перебуватиме в коридорі -1…-6, як повідомили у Sinoptik.

Прояснення у середу, 27 листопада, не очікується. Удень має розпочатись дрібний сніг, але він завершиться ще до вечора. Денна температура не виросте понад 0 градусів, а вночі опустилась до -6 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить тихих 1 м/с.

Наступного дня, 28 листопада, також прогнозується суцільна хмарність. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +3 градусів, а вночі охолоне до -1 градусу. Найбільші пориви вітру передбачаються ввечері — легкі 2 м/с.

Протягом усієї п'ятниці, 29 листопада, у місті триматиметься сильна хмарність. Вранці розпочнеться дрібний сніг, до якого після обіду доєднається дощ, але ввечері прогнозується лише останнє погодне явище. Температура у денний час виросте до +1 градусу, а вночі впаде до -1 градусу. Найбільші пориви вітру будуть в обід — легкі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікується найхолодніша ніч на цьому тижні.