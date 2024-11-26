Уряд призначив нового заступника голови Київської ОДА: що про нього відомо

Майже три роки виконував обов'язки голови Дарницької РДА

У вівторок, 26 листопада, Кабінет Міністрів погодив призначення Миколи Калашника першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук. У компетенції та в зоні відповідальності першого заступника начальника Київської ОДА перебуває сфера відбудови регіону, а також питання опалювального сезону та житлово-комунального господарства.

Також про призначення нового заступника голови КОДА писав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про Миколу Калашника

Микола Калашник, призначений першим заступником голови Київської ОДА, має досвід управління.

Народився 22 травня 1990 року в Києві. Має ступінь кандидата економічних наук і звання доцента.

Освіта

У 2013 році закінчив Київський національний торгово-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

У 2015 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. А у 2018 році здобув ступінь магістра державного управління в Національній академії державного управління.

Кар'єра

Починав кар’єру у приватному секторі як митний брокер. Згодом працював у комунальних підприємствах, пов’язаних з управлінням майном у Дарницькому районі Києва.

З 2017 року обіймав посаду начальника апарату Дарницької РДА, а з 2020 року став першим заступником голови цієї адміністрації.

З січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки голови Дарницької РДА за призначенням Президента України.

Раніше "Телеграф" писав, що у КАІ призначили першого проректора. Він працював над реформою вищої освіти як член Наглядової ради НАУ.