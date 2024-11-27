В Киеве в глухой промзоне открыли новый сквер: чем он уникален и где находится (карта, видео)

Даже в сложные времена город продолжает развиваться и удивлять

В Днепровском районе столицы завершен второй этап благоустройства сквера, который уже стал настоящей изюминкой городского пространства. В течение шести месяцев специалисты превратили прежнюю техническую территорию конечной остановки трамвая в современное, комфортное и эстетическое общественное пространство.

"Телеграф" узнал, что главной особенностью обновленной территории стали "зеленые пути" — вместо традиционной плитки вдоль трамвайных путей высажена трава. Теперь будет казаться, что трамвай не едет, а "плывет" по зеленой поверхности, что создает уникальный эстетический эффект.

Озеленение и благоустройство

Сквер по ул. Алматинский поражает масштабами озеленения:

более 200 деревьев, среди них граб, который в будущем создаст живое ограждение;

более 150 кустов разных пород, а также гортензии и спиреи;

около 1200 единиц декоративных злаковых трав и многолетних цветов.

Особенностью территории, как отметили в "Киевзеленбуде", является автоматическая система полива, которая обеспечит сохранение зеленых насаждений в течение года.

Комфорт и доступность

Новый сквер оборудован с учетом современных нужд горожан. Там установлены новые скамейки и лавки, внедрены вращающиеся стулья, идея которых заимствована из зарубежного опыта. Восстановлена и обустроена конечная остановка трамвая № 32, а при ее устройстве использовали тактильную плитку для обеспечения безбарьерной среды.

Где находится новый сквер

Представители городских властей и меценаты подчеркивают: этот проект демонстрирует, что Киев продолжает развиваться, несмотря на сложные времена. Новый сквер в Днепровском районе станет местом, где горожане смогут приятно отдохнуть среди зелени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что движение по Подольскому мосту в Киеве откроют для авто с 1 декабря. Также заработает новый тоннель.