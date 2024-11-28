Великих морозів у Києві поки не буде. Чи чекати снігу найближчими днями

Серйозних морозів не передбачається

У Києві тримається сильна хмарність, місцями йдуть опади у вигляді снігу та дощу. Синоптики також прогнозують невеликі морози, але переважно вночі.

Денна температура упродовж цих днів не виросте понад +2 градуси. Про це повідомили фахівці з Sinoptik.

Протягом всього четверга, 28 листопада, триматиметься хмарність. Опадів не буде. Температура вдень сягне +2 градусів, а вночі впала до -1 градусу. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — тихі 2 м/с.

У п'ятницю, 29 листопада, також прогнозується сильна хмарність. Вранці має розпочатись сніг, до якого вдень приєднається дощ, але вже ближче до вечора опади завершаться. Денна температура зафіксується близько 0 градусів, а вночі — -1 градусу. Найбільша сила вітру очікується вночі — тихі 2 м/с.

У суботу, 30 листопада, сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до 0. Сила вітру не перевищить легких 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях очікувати погіршення погоди найближчим часом.