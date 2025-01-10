Є винятки. Кого не можуть мобілізувати із гастритом

Діагноз потрібно підтвердити на медкомісії

Військова служба є обов’язком для більшості військовозобов’язаних громадян України, але чинне законодавство передбачає винятки для тих, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема це стосується громадян із важкими захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ШКТ), які супроводжуються значним порушенням функцій організму.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби:

щелепно-лицьові аномалії (окрім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса ( езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші );

); неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші).

Також мобілізації не підлягають чоловіки, які мають:

виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші).

Тимчасову відстрочку дають з будь-яким видом грижі (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Варто зазначити, для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.