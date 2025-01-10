"Рамштайн" після Остіна: яка доля чекає на Контактну групу з допомоги обороні України

З іншого боку, в НАТО не вважають можливий вихід США з формату "Рамштайн" критичним

Міністр оборони США Ллойд Остін взяв участь у 25-му засіданні Контактної групи з питань допомоги обороні України (формат "Рамштайн"). Це останнє засідання для Остіна, як для міністра оборони; водночас, подальша доля формату викликає занепокоєння, оскільки саме Остін вважається творцем "Рамштайну", а от адміністрація Трампа може відмовитися від участі в ньому.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що сформована з понад 50 держав Контактна група надала Україні військової допомоги на 126 млрд доларів США, що є рекордом в історії надання допомоги.

"Але коли Остін покине Пентагон цього місяця, група втратить свого найбільшого вболівальника та засновника, і жодна інша країна не запропонувала взяти на себе лідерство. Це особливо бурхливий час, оскільки нова адміністрація Трампа скептично ставиться до допомоги Україні, а нові ультраправі європейські уряди висловлюють меншу зацікавленість у надсиланні додаткових озброєнь до Києва. Розпуск групи може стати ударом для України, яка втрачає позиції перед Росією та намагається набрати та навчити нових військ", – зазначає видання.

З іншого боку, в НАТО не вважають можливий вихід США з формату "Рамштайн" критичним. Адмірал Роб Бауер сказав, що Альянс повинен й далі підтримувати Україну, а інші представники НАТО кажуть, що без США група може функціонувати, хай у дещо іншій формі. Потенційними лідерами можуть стати Велика Британія, або Німеччина.

"США порушили питання під час неофіційних переговорів з кількома європейськими союзниками про те, хто може відігравати більшу роль у групі в лютому, якщо адміністрація Трампа не зацікавлена, сказав офіційний представник НАТО. Європейські посадовці хочуть спочатку побачити позицію нового глави Пентагону в групі, перш ніж робити якісь кроки", – пише видання.

При цьому в Пентагоні кажуть, що привітають наступну адміністрацію, якщо вона захоче керувати форматом. А союзники зазначають, що існує формат "коаліцій", у якому може існувати "Рамштайн".

Зазначимо, що 9 січня відбулось 25-те засідання "Рамштайну" у Німеччині, під час якого президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо закінчення війни, Курської операції та підтримки НАТО. А раніше "Телеграф" розповідав, чому "Рамштайн" у січні 2025 року може бути останнім і чого чекати Україні.