Десятки систем ППО та мільярди доларів допомоги: Зеленський підбив підсумки "Рамштайну"

Зеленський підтвердив, що партнери гарантовано нададуть Україні додаткові системи ППО

Україна під час 25-го засідання Контактної групи з питань допомоги оборони України (формат "Рамштайн") досягнула домовленостей про додаткову військову допомогу загальною вартістю у два мільярди доларів США. Також партнери зобов'язалися надати додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це сказав президент Володимир Зеленський після засідання "Рамштайну" на брифінгу, повідомляє "Укрінформ". Він зазначив, що "була дуже хороша зустріч".

"Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на 2 мільярди доларів щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що під час засідання не обговорювалося питання продовження формату "Рамштайн". Оскільки наступне засідання, це вже зрозуміло, пройде в лютому. Також Зеленський підтвердив, що партнери гарантовано нададуть Україні додаткові системи ППО.

"У нас є підтвердження, є підтримка. Не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які гарантували партнери. Будемо працювати над тим, щоб системи швидше доїхали", – запевнив він.

Зазначимо, що 9 січня відбулось 25-те засідання "Рамштайну" у Німеччині, під час якого президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо закінчення війни, Курської операції та підтримки НАТО. А раніше "Телеграф" розповідав, чому "Рамштайн" у січні 2025 року може бути останнім і чого чекати Україні.