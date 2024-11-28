Больших морозов в Киеве пока не будет. Ждать ли снега в ближайшие дни

Серьезных морозов не предполагается

В Киеве держится сильная облачность, местами идут осадки в виде снега и дождя. Синоптики также прогнозируют небольшие морозы, но преимущественно ночью.

Дневная температура в эти дни не вырастет выше +2 градусов. Об этом сообщили специалисты по Sinoptik.

В течение всего четверга, 28 ноября, будет держаться облачность. Осадков не будет. Температура днем составит +2 градуса, а ночью упала до -1 градуса. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером – тихие 2 м/с.

В пятницу, 29 ноября, также прогнозируется сильная облачность. Утром должен начаться снег, к которому днем присоединится дождь, но уже к вечеру осадки завершатся. Дневная температура зафиксируется около 0 градусов, а ночью -1 градуса. Наибольшая сила ветра ожидается ночью – тихие 2 м/с.

В субботу, 30 ноября, солнце также будет редко появляться из-за облаков. Осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до +2 градусов, а ночью охладится до 0. Сила ветра не превысит легких 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях ожидать ухудшения погоды в ближайшее время.