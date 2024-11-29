Допомагають Україні? Росіяни під Бєлгородом збили свої безпілотники (відео)

Про пересування безпілотника ніхто не попереджав

Російські чоловіки у Ясних Зорях Бєлгородської області збили свій же безпілотник. Тепер вони навчатимуться їх ідентифікувати.

Кадри зі стріляниною по безпілотнику вчора опублікувала кореспондентка "ГТРК" Ольга Курлаєва. Після цього в провоєнних ресурсах з'явилася інформація, що БПЛА був російським, і пост вона видалила.

Канал "Помста доброї волі" написав, що тероборона тепер винна угрупованню "Сєвер" один розвідувальний БПЛА.

Його вартість понад 10 мільйонів рублів". Пізніше вони додали, що "горе-стрільців провчили" і тепер навчатимуть ідентифікувати безпілотники.

Потім журналістка визнала, що БПЛА дійсно був російським. Вона заявила, що про пересування безпілотника ніхто не попереджав, але додала, що повітряне судно ціле. Тільки військових це не влаштувало і від неї чекають вибачень.

Раніше "Телеграф" писав, якими ракетами Росія атакує Україну.