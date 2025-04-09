Квітнева "зима" рушила на південь: які регіони засипає снігом 9 квітня (відео)

Зима несподівано повернулася до південних областей країни

Весняного ранку 9 квітня принесло до низки міст на півдні України снігову погоду. Такі зимові "сюрпризи" цього місяця поки що не закінчилися, оскільки синоптики обіцяють, що вони триватимуть ще кілька днів.

Відповідними відео вранці стали ділитися користувачі мережі. Вони розповідають, що сніг пройшов у Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі та Херсоні.

На деяких кадрах видно, що сніг накрив квітучі дерева. Від такої негоди та низьких температур їх бруньки можуть загинути.

У запоріжжі зі снігу, який накрив місто вранці, навіть встигли зліпити сніговика.

Жителі Херсона зняли погодну аномалію рано вранці. Лапатий сніг навіть залишався на землі.

У Кривому Розі цей день також розпочався зі сніжної погоди.

Що кажуть синоптики

На сайті "Укргідрометцентру" зазначено, що 10 квітня у низці областей знову очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Цього дня він накриє всі області, окрім Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Криму. У них упродовж дня буде йти дощ.

11 квітня мокрий сніг пройде практично по всій країні. Лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській областях пройде дощ.

12 квітня мокрий сніг очікується лише на Одещині. У решті областей протягом дня йтиме дощ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Рівненщині у квітні випав сніг. Місцеві жителі навіть встигли зліпити сніговика.