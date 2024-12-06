В Україну мчить різке потепління до +14: коли зміниться погода

Синоптики розповіли, якою буде погода 9 та 10 грудня

На початку наступного тижня в Україні настане різке потепління. Температура повітря з мінусової підніметься до значних плюсів.

Такий прогноз був опублікований на сайті Укргідрометцентру. Там зазначили, що понеділок, 9 грудня, і у вівторок, 10 грудня, погода буде теплою, але дощовою. А у деяких областях очікується мокрий сніг.

Так, 9 грудня в середньому стовпчики термометрів у північних, центральних та східних областях піднімуться до +5..+7 градусів вдень, а вночі буде до +4..+5 градусів. Упродовж дня йтиме дощ.

Однак у західній частині країни у цей день очікується до +3..4 градусів вдень та до +4 вночі. При цьому очікується мокрий сніг. А на півдні температура стрімко піде нагору. Вдень вона підійматиметься до +12..+14 градусів, а біля ночі опуститься до +6..+8 градусів.

10 грудня ситуація із погодою буде аналогічною. День буде теплим без мінусових температур. Однак дощі та мокрий сніг все ще продовжуватимуться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні протягом найближчих кількох днів.